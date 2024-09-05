不要小看肩頸疼痛。骨科醫師洪誠聰分享有位70多歲婦人，除有高血壓宿疾，身子還算硬朗，因左肩疼痛去做復健，但做了幾個月，卻越來越痛，轉到骨科檢查，竟實是肺癌轉移到骨頭所致，而除了肩膀痛，婦人幾乎沒有其他不適，一確診就是末期癌，讓她訝異且難以接受。

阮綜合醫院骨科主任洪誠聰表示，上述婦人一向身體健康，幾個月前因左肩疼痛，到醫院接受復健治療，持續一陣子卻不見成效，甚至惡化、痛到連手都舉不起來，復健醫師認為不尋常，轉診到骨科。

洪誠聰表示，婦人經核磁共振檢查，顯示左肩疼痛原因來自近端肱骨遭腫瘤侵蝕，由於疼痛劇烈，痛到晚上無法入眠，除開給嗎啡藥物止痛，並建議她接受置換人工關節，手術時卻發現，婦人肱骨已遭侵蝕掏空到骨折，無法像一般骨折做復位固定，於是先連絡廠商為她設計半套人工肩關節，也就是腫瘤性人工關節。

洪誠聰表示，待完成後進一步做相關檢查，包括抽血檢驗癌症指數，及胸部電腦斷層和全身性骨骼掃描，赫然發現婦人其實是肺癌轉移到骨癌，但直到檢查結果出來前，婦人自述沒有不適，僅有開刀前有輕微喘和咳嗽，對自己已是肺癌轉移的末期患者，感到訝異和無法接受。

洪誠聰表示，婦人腫瘤位置在心臟後方，檢查時不易察覺，確診肺癌後，已轉胸腔外科接受局部放療，臨床上，乳癌或肺癌進程到末期時，癌細胞可能會轉移到鄰近的肱骨，但肺癌患者通常會有呼吸道症狀，像上述婦人這樣幾沒有症狀，因肩痛復健，而檢查出肺癌者，並不常發生。

洪誠聰表示，癌細胞若轉移到脊椎，此時會出現背痛，壓到神經會感到手腳痠麻，轉移到大腿骨則有近端股骨疼痛，患者感受到劇痛，就是因癌細胞侵蝕讓骨頭承受不住而發生骨折。

洪誠聰提醒，一般人、尤其是家有高齡長輩者，若身體有異常疼痛，應盡速就醫，但若接受治療1到3個月後，沒有任何成效甚至還惡化，即須找醫師進一步檢查，以免延誤病情。