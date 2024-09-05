41歲陳妍希與37歲陳曉，過去合作《神鵰俠侶》相戀，8年前閃婚並生下1子「小星星」。近來兩人頻頻被傳婚變、關係急凍，「大陸第一狗仔」卓偉甚至稱兩人分居1年，陳曉連兒子都不要了，「攝影劉大錘」則反駁表示陳曉和陳妍希仍在「換班帶娃」。當事人至今皆未回應，大陸狗仔還拍到陳妍希忙跟小鮮肉拍片，現場大玩「飛高高」的戲碼，陳妍希笑得一臉燦爛，似乎沒被婚變傳聞影響。

「吃瓜少女張小寒」昨(4日)爆料，本月3日直擊陳妍希出現片場，她與小她19歲的周柯宇最近接拍《狙擊蝴蝶》，6月舉行開鏡儀式。而片中兩人大談姐弟戀，拍攝時周柯宇一把抱住陳妍希的腿，化身護花使者走過河邊，不讓陳妍希的腳被弄濕，男友力十足，現場也粉紅泡泡不斷。

陳妍希未受婚變傳聞影響忙拍戲。（圖／翻攝自頂流剋星張姐微博）

自從傳婚變以來，陳妍希和陳曉都沒正面回應此事，讓外界霧裡看花。大陸第一狗仔卓偉則稱陳曉和陳妍希已經分居一年，男方突然打包行李要離開，不給陳妍希求和解的時間，且這段時間陳曉換號碼、拉黑陳妍希，甚至連兒子小星星都不肯見，主因令人好奇。

攝影劉大錘則表示，陳曉沒有不要孩子，兩人還沒走到簽字那一步，目前只是輪流換班帶小孩，「無論兩口子發生什麼，我覺得小孩子都是無辜的」，並表示網上的傳聞全靠猜，大家不要貿然相信，他們也只靠自己拍的東西說話。