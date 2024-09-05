隨著農曆7月結束，塔羅牌老師艾菲爾在臉書列出4星座將運勢看漲，其中獅子座事業運將如日中天，有望升職或負責新的專案，邁向人生高峰。請同時參考太陽、上升星座。

▌金牛座

金牛座農曆7月後財運逐漸攀升，無論是過去的長期投資或近期的理財決策，都能得到回報；另外，隨著財運的好轉，金牛座還有望在工作中獲得加薪或獎金，為未來增加更多的穩定性和安全感，這段期間只要多留意市場變化，把握時機，將讓財富更穩定成長。

▌獅子座

獅子座農曆7月過後事業運如日中天，將在職場上展現前所未有的領導力和決斷力，且能力和努力被長官和同事們認可，有望升職或負責新的專案；另外，隨著事業上的成功，獅子座在專業領域內更加如魚得水，且自信心大增，事業將邁向高峰。

▌天秤座

天秤座農曆7月過後花運旺盛，在社交場合中將能展現迷人的一面，並吸引到不少潛在的對象，無論是單身或有伴的天秤座，都能感受到愛情的甜蜜與溫暖；因此，天秤座應多參加社交活動，為感情生活增添色彩。

▌水瓶座

水瓶座農曆7月過後將迎來靈感爆發的時期，無論是工作或生活中，都能夠利用這些創新的點子改善現有的問題以及開發新的機會；因此，水瓶座這段期間應勇敢嘗試新的想法和計畫，並相信直覺和能力，也可多與人交流靈感，讓創意有更多火花。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。