嘉義檢警在竹崎鄉一處三合院老屋查獲大批大麻植栽及農藥肥料等物證。（嘉檢提供／廖素慧嘉市傳真）

老屋活化再利用蔚為風潮，但3名7年級生竟動歪腦筋利用雲林、嘉義偏鄉閒置老屋種大麻製毒，檢警今年2月間在竹崎鄉一處三合院老房子查獲307株大麻、肥料及農藥等物，嘉檢偵結起訴2名林姓男子涉嫌違反毒品防制條例，另有1名犯嫌李姓男子通緝中。

嘉義縣竹崎分局專案小組由嘉義地檢署檢察官江炳勳指揮，於2月13日在竹崎一處老屋查獲307株大麻植栽，以及肥料、培養土、美植袋、農藥噴灑器、紗網等設備，當時林男聽聞有警察找上門，正在搬丟大麻，被逮個正著，而這處三合院是年代久遠的編竹夾泥牆老屋。

檢警調查，林男夥同通緝中的李男及另案偵辦中的陳男，陳男於今年1、2月間先租下雲林縣麥寮一處三合院老房種植307株大麻，林男於2月8日再租竹崎這處三合院老屋。

李男當天並向不知情的何男借小貨車A車、又在嘉義市博愛路租賃公司租小貨車B車，再由林男、李男各自開A、B車到麥寮與陳男會合，3人將大麻搬運至竹崎老屋。

林男並以200元代價委託住隔壁的林男（阿德）幫忙搬運，林男知道搬的是大麻仍協助，林男並將房子的鑰匙交給阿德保管，由阿德控管人員進出、為大麻植株澆水。

檢警調查此案有7人共組製造、販賣大麻集團，依毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例起訴林男及阿德。