老屋活化再利用蔚為風潮，但3名7年級生竟動歪腦筋利用雲林、嘉義偏鄉閒置老屋種大麻製毒，檢警今年2月間在竹崎鄉一處三合院老房子查獲307株大麻、肥料及農藥等物，嘉檢偵結起訴2名林姓男子涉嫌違反毒品防制條例，另有1名犯嫌李姓男子通緝中。
嘉義縣竹崎分局專案小組由嘉義地檢署檢察官江炳勳指揮，於2月13日在竹崎一處老屋查獲307株大麻植栽，以及肥料、培養土、美植袋、農藥噴灑器、紗網等設備，當時林男聽聞有警察找上門，正在搬丟大麻，被逮個正著，而這處三合院是年代久遠的編竹夾泥牆老屋。
檢警調查，林男夥同通緝中的李男及另案偵辦中的陳男，陳男於今年1、2月間先租下雲林縣麥寮一處三合院老房種植307株大麻，林男於2月8日再租竹崎這處三合院老屋。
李男當天並向不知情的何男借小貨車A車、又在嘉義市博愛路租賃公司租小貨車B車，再由林男、李男各自開A、B車到麥寮與陳男會合，3人將大麻搬運至竹崎老屋。
林男並以200元代價委託住隔壁的林男（阿德）幫忙搬運，林男知道搬的是大麻仍協助，林男並將房子的鑰匙交給阿德保管，由阿德控管人員進出、為大麻植株澆水。
檢警調查此案有7人共組製造、販賣大麻集團，依毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例起訴林男及阿德。
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