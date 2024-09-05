搶親新光金(2888)行動由一開始的出價、比價，進一步升高到「新郎」叫陣文攻，以及「新娘」掀蓋示意；本周「合意併購」陣營代表台新金(2887)和「非合意並購」陣營代表中信金(2891)，再加上「新娘」新光金，都在3日之內先後發布最新「聲明」。而外資本周近3個交易日買超第一名為新光金的14.4萬張，賣超第一名為中信金的16.9萬張，從外資的交易策略來看，應為「套利」操作，從套利標的中也隱約透露外資在押寶誰會是搶親成功的「新郎」。