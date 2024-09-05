整合3家金控本周的聲明重點：

「新娘」新光金：1.合意併購對象為台新金控。2.吳東進無權洽談併購。3.禮遇吳東進家族言論令人訝異。4.中信金控突襲干擾市場秩序。5.換股比例經嚴謹談判決定。6.合意併購應優於敵意併購。

「合意併購新郎」台新金：1.合併案依合法程序推進。2.抨擊中信金控公開收購。3.指責公開收購為突擊手段。4.維護股東權益。5.雙方已向公平交易委員會申報結合，後續將依董事會決議繼續推動合法合併程序。

「非合意並購新郎」中信金：1.公開收購追求全體股東合意。2.駁斥突襲指控。3.新光金控應審慎評估更佳併購方案。4.尊重新光金控全體利害關係人。

中信金也進一步宣布，為展現公開收購新光金的誠意與效率，已於8月26日向金管會遞出公開收購新光金股票的申請，且於9月3日晚間向公平交易委員會申報結合，持續依循法令，展現最大誠意，均為第一家向相關主管機關遞件合法申請的金融機構。

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