2024年中非合作論壇北京峰會5日在人民大會堂開幕。中國國家主席習近平出席開幕式並發表題為《攜手推進現代化，共築命運共同體》的主旨講話。

綜合陸媒報導，習近平指出，中非友好穿越時空、跨越山海、薪火相傳。2000年中非合作論壇成立，在中非關係歷史上具有重要里程碑意義。24年來特別是新時代以來，中國同非洲兄弟姐妹們本著真實親誠理念，攜手前行。

習近平稱，中非在世界百年變局中肩並肩、手把手，堅定捍衛彼此正當權益；在經濟全球化大潮中強筋骨、壯體魄，累累碩果惠及中非億萬百姓；在大災大疫面前同甘苦、共拼搏，書寫一個個中非友好的感人故事；始終相互理解、彼此支援，樹立新型國際關係的典範。

習近平稱，中非共逐現代化之夢，必將掀起全球南方現代化熱潮，譜寫構建人類命運共同體的嶄新篇章。要攜手推進公正合理的現代化。要攜手推進開放共贏的現代化。要攜手推進人民至上的現代化。要攜手推進多元包容的現代化。要攜手推進生態友好的現代化。要攜手推進和平安全的現代化。

習近平還當場宣布，中國與所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體。習近平指出，經過近70年的辛勤耕耘，中非關係正處於歷史最好時期。

習近平強調，面向未來，他提議，將中國與所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，將中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體。