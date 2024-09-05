前台北市長、民眾黨主席柯文哲因京華城容積率弊案、政治獻金假帳案等諸多爭議，民眾黨全黨一致力挺，但仍難消外界質疑。有網友日前翻出民眾黨發言人吳怡萱7年前當記者時，追問柯文哲容積率的採訪畫面，曾任柯文哲line小編的名嘴吳靜怡（Grace Woo）今又爆出，吳怡萱2016年曾在個人臉書「訐譙柯文哲」的貼文，直呼吳怡萱已經活成自己口中「真他X的模樣」。

吳靜怡（Grace Woo）在社群平台 Threads發文，翻出吳怡萱8年前、2016年6月14日在個人臉書的貼文，當時吳怡萱說：「我真X的不知道改變成真改變到哪去了！E04」。

吳靜怡感慨說，「記者怡萱的話，八年後，依舊是我的心聲，只是現在的吳怡萱已經活成她口中真他X的模樣。E04！」許多有網友也留言說，「時空旅人打臉自己」、「真的有改變啊！把怡萱改變了」、「她跟他主子還真像，打臉自己這塊」、「第一次看到柯黑轉柯粉的，這是什麼反轉術式嗎？」「8年前柯文哲還算正常的時候她就罵了，現在走鐘成這樣反而護航」、「她終究活成她最討厭的樣子」。

而吳怡萱日前在民眾黨記者會上，與記者發生衝突，怒斥想追問柯文哲案件細節的記者「現在是想怎樣」，有網友翻出吳怡萱2017年還在當電視台記者時，曾追著追著柯文哲問說「市長，京華城容積率，真的有要提高到560％嗎？」引發不少討論。今年35歲的吳怡萱自2020年從媒體轉戰政壇，接下民眾黨公關主任職位，後在2022年參選市議員失敗，現為民眾黨發言人、新聞部主任。