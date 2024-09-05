56歲女星伊能靜的外型保養得宜，看不出是兩寶媽。不過，她近日在社群坦言過30歲以後，就往「鬆」的道路前進，像是胸部、臉和「私密花園」，因此她很注重身體的線條流暢。

伊能靜在小紅書上傳一段影片，提到很久以前曾入圍金馬獎，坐在旁邊的是非常欣賞的女演員蕭芳芳。當時蕭芳芳得獎後，在台上說了獲獎感言：「女人過了四十歲，什麼都開始往下搭了。」既提到她得獎的《女人，四十》，又說出電影女主角當時的中年危機，讓伊能靜印象深刻。

伊能靜很注重臉、胸、私密花園的年輕度。（圖／小紅書@伊能靜）

伊能靜承認，過了30歲以後，就往鬆的道路走了，像是臉、胸、私密花園，所以她一直很注重防鬆垮。接著，伊能靜說雖然看不到自己的私密花園，但生產後會感覺到該部位的彈性、緊緻度都在慢慢地改變，所以有一段時間，伊能靜會用保養品維持私密花園的緊緻和水潤。

伊能靜生完寶寶後，發現私密花園的緊緻度有改變。（圖／小紅書@伊能靜）

伊能靜呼籲：「我們不應該只有在性關係的時候，私密花園才被我們保護，它應該是跟隨我們一生的親密伴侶。」她也秀出調整型內衣，提醒女性可選擇具備舒適、提拉的款式，2/3的罩杯最佳，側帶要有彈性，讓副乳能夠被歸位。

伊能靜表示，在看得到的地方，線條緊緻流暢，在看不到的地方，膨彈水潤，都是寵愛自己的方法，提醒女人們：「外在不垮，運氣也不會垮，任何時候都要支稜起來哦。」