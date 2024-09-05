過去在社群獲封為「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里，炸雞美味讓人讚不絕口，「拿坡里披薩．炸雞」迎接周年慶，即日起至19日，大批薩、5塊炸雞特價199元，且身分證有66連號，大瓶可樂1元就能帶走。必勝客則限時推出比薩外帶買大送大分批取新服務，就算是兩、三個人的聚會也能享受買大送大優惠，不再受限一次吃完的壓力。

必勝客首創推出外帶買大送大「分P取」服務，讓顧客能自由選擇時間分批領取第二個比薩，還能線上轉贈給好友。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

「拿坡里披薩．炸雞」迎來周年慶，5日至7日只要消費者身份證有「66」連號，點購大披薩或5塊炸雞就能以1元加購1.25L大瓶飲料一瓶；18日前無論外帶或內用，大披薩特價199元（原價369元），5塊炸雞也只要199元（原價290元）。另外，「拿坡里炸雞專賣店」日前也推開學季好康，18日前購買「脆皮戰斧綜合桶」、「唰嘴無骨雞塊」均享買1送1。

必勝客則首創外帶買大送大「分P取」服務，讓顧客能自由選擇時間分批領取第二個比薩，還能線上轉贈給好友，業者表示，近年來消費者的飲食習慣正在改變，雖然買1送1的優惠具吸引力，但若揪不到朋友一同享用，剩餘的比薩往往成為隔天的早餐、午餐，反而勸退許多民眾，因此領先業界獨家推出比薩分批領取的貼心服務，贈送的比薩只要在30天內皆能在全台門市兌換，就算今年中秋無法返鄉過節，也能透過轉贈與親友共享團圓的溫馨時刻。「分P取」服務限時兩周只到16日。