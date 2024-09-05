荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）商務長福克（Christophe Fouquet）4日在花旗銀行的一場會議上表示，美國限制艾司摩爾對中出口是出於「經濟動機」，他預計該公司應對出口限制的反擊措施將會增加。

綜合港媒報導，福克在紐約一個會議上稱，隨著時間的推移，由美國主導、以國家安全為名，限制艾司摩爾向中國客戶出口的行動，已經變得更具經濟動機。

福克認為，要證明事關國家安全愈來愈困難，預計對美國主導的限制措施的反對聲音將不斷加大。與此同時，中國在晶片製造方面的進步，將因為現有的限制措施而受到限制。

福克指出，很可能會有更多進行限制的壓力，但也認為會有更多的阻力。

在美國和荷蘭於2022年和2023年連續實施多輪限制措施後，荷蘭首相史庫夫近日稱，荷蘭政府將仔細考慮艾司摩爾的經濟利益，權衡利益與風險。艾司摩爾是荷蘭最大的公司，歐洲最大的技術公司。