驚險！物流車行進間後車門突開啟 當場擊中路旁騎士(馮惠宜翻攝)

是水逆還沒過嗎？台中太平區大興路與大興11街口昨（4日）近午發生一物流車行進間後車門突開啟打到路邊停車的騎士，雖然被網封「很ㄕㄨㄟ的阿伯」未追究貨車駕駛責任，太平警分局將依《道路交通管理處罰條例》製單舉發，最高可處新臺幣6000元罰鍰。

網路社群「黑色豪門企業」有民眾投稿，1物流車行駛於太平區大興路時，因後車門未緊閉，導致行駛中車門打開，打到正在路邊停車的1名短褲阿伯，車門撞擊阿伯背部發出「碰」一聲，阿伯還身體偏了一下，奇妙的是物流車駕駛似乎未察覺有異，仍逕自駛離，一路上任由右後車門忽張忽閉，有騎士緊追、按喇叭，駕駛才停下來。

太平警分局表示，事發時間約在4日上午11時，並未接獲報案，經主動聯繫該物流公司，駕駛聲稱阿伯隨後騎車緊追罵了幾句就離去，而警方要連繫阿伯卻都未連繫上。

警方強調，後續將釐清案情經過，依法辦理，但關於物流車駕駛行騎間未關妥後車門部分，將依據《道路交通管理處罰條例》製單舉發，最高可處新台幣6000元罰鍰。

太平警分局提醒，民眾上路前應檢視車輛車門有無緊閉，貨物是否綑紮牢固，避免造成事故傷及其他用路人安全。