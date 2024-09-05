99國民體育日，新北市體育局今年攜手「喬山健康科技」邀請民眾全員動起來，9月9日當天新北運動中心及運動聚點開放體適能、游泳池免費入場使用；憑9月、10月於運動中心及運動聚點的運動消費發票，至活動頁登錄發票還可以抽喬山按摩椅及超值好禮。

體育局表示，9月9日國民體育日當天新北市運動中心包含新莊、新店、淡水、三重、中和、板橋、泰山、樹林、汐止、永和、三鶯、林口、五股、蘆洲等體適能館及游泳池免費使用；鶯歌運動中心、泰山體育館、板樹體育館、飊動精準健康促進中心板橋店、運動易利站新莊店、Waypoint FITNESS新莊館、Waypoint FITNESS中和館及洛德城堡Fun Gym三重店等開放體適能免費入場使用。

部分運動中心開放羽球、籃球、桌球、壁球、撞球等免費使用（需事先預約登記）；此外，新莊運動中心可免費使用攀岩，蘆洲及三重運動中心則免費使用射箭場，各項場地使用辦法可洽詢各運動場館，歡迎民眾相約來運動，一起享受運動帶來的樂趣。