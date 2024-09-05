結合在地活動及景點，台灣高鐵5日宣布推出高鐵假期「屏東迎王平安祭典」、「搭高鐵．玩城鄉」、「臺中爵士音樂節」等特色旅遊專案。其中，9／15「屏東迎王平安祭典」當日特別規劃專業老師帶您深度探索祭典源流，下單再送充滿巧思的迎王毛巾，活動只限9／15當天，絕對是您不容錯過的特色之旅；此外，配合10月的「臺中爵士音樂節」，高鐵假期也與台中地區多家優質飯店合作，讓爵士樂迷輕鬆享受台中在地的音樂盛宴；而「搭高鐵．玩城鄉」則安排旅客探訪彰化扇形車庫、嘉義舊監獄園區等景點，讓旅遊結合城鄉深度故事與文化體驗。

迎王平安祭典是東港、小琉球地區每三年一次的重要活動，高鐵假期特別於9／15推出一日行程，產品包含高鐵來回車票＋接駁＋行程，由專業老師導覽東隆宮王船、帶您了解七角頭轎班迎王文化、家將臉譜DIY、加上大鵬灣遊艇遊湖的行程，台北出發每人最低只要3,130元起，相當於搭高鐵再加150元就能深入了解屏東在地文化，行程再贈限量屏東迎王毛巾；屏東迎王期間(9／28~10／5)，也可選擇「2024屏東迎王限定高雄和運租車(36小時)2日自駕遊」，揪團自駕旅遊，除贈特色毛巾、再加贈東港小王馬等限量禮品。

此外，高鐵假期「搭高鐵．玩城鄉」專案特別結合國人喜愛的深度旅遊趨勢，特別推薦「彰化扇形車庫1日輕鬆遊」，由導覽員帶您穿越時光，了解中部鐵路發展的開端；行程走訪彰化車站、扇形車庫及戶羽機關車園區等熱門景點，台北出發每人只要1,800元起。另有苗栗蘆竹湳古厝、嘉義日式舊監更生島、屏東東港漁民文化等鄉鎮特色行程，深度開「鄉」在地必吃、必買、必體驗好店家，一同感受漫漫生活的美好台灣。

同時，每年的爵士樂盛典「臺中爵士音樂節」，將於10／11至10／20在台中市民廣場登場，高鐵假期特別攜手台中地區多家飯店推出優惠專案，特別推薦「草悟道文旅」，不僅飯店地點絕佳，讓您可以順道走訪台中各景點，台北出發至台中二人同行，最低每人只要1,799元，價格絕對實惠；歡迎喜愛音樂的旅客呼朋引伴，趁著初秋的晚風，搭乘高鐵輕鬆造訪台中，享受美妙的爵士樂。