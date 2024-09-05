中能發電公司董事長暨中鋼(2002)代理董事長王錫欽表示，中能風場是中鋼首座投資開發的離岸風場，自2018年中能風場遴選獲配300 MW容量開始，與離岸風電開發經驗的CIP共同參與，歷經2200多個日子終於將風場順利完工。

中能風場未來併聯商轉後預估每年可發電逾11億度，減碳潛力約55萬噸，不僅有助中鋼朝「智慧創新、綠能減碳、價值共創」的願景邁進，更為台灣政府推動能源轉型及2050淨零排碳政策作出實質貢獻。

中能風場執行長Joris Hol表示，中能風場不但是由本土廠商參與開發的風場，且是台灣國產化比例最高的風場。在風場完成建設並成功商轉後，將進入為期20年以上的營運階段，預期中能風場不僅可為台灣提供永續能源，也將帶動在地運維產業的長期需求。

CIP區域總裁許乃文表示，中能風場是CIP今年繼彰芳西島風場後第二座在台灣完工的風場。中鋼與CIP強強聯手，以全方位本土化來壯大我國本土離岸風電產業。中能風場是台灣離岸風電史上本土化落實率最高的風場，是我國第一個提前完工的風場，也是我國公股銀行首度全員參與的專案融資計畫。

中能風場開發範圍為經濟部能源局公布之29號離岸風力發電場址，位於彰化外海。中能風場於2018年5月通過經濟部遴選，獲配300 MW容量，2019年1月取得籌設許可(EP)，同年2月與台電簽訂風力發電離岸系統電能購售契約(PPA)，11月獲經濟部工業局產業關聯審查通過。在2023年取得施工許可(WP)後逐步展開各項海事工程，規畫於2024年底前完成併網。