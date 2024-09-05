泰國是許多人出國旅遊的熱門選擇。一位人妻近日表示，老公準備和高中同學們一起到泰國玩7天，雖然她因為老公有潔癖所以相當放心，朋友卻認為老公可能會偷吃，讓她忍不住好奇其他人的看法，貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文指出，老公準備和高中同學們一起到泰國玩7天，不過因為她最近已跟娘家進行家族旅遊，加上年底工作很忙、不想請假，所以不會跟老公一起去泰國，結果朋友卻一直提醒，「會不會一群人一起去買春之類的」。

原PO提到，由於老公有潔癖，所以她覺得老公去泰國不會亂搞，也秉持著對老公的信任、「我不知道就是沒發生」的心態，不過朋友的提醒也讓她忍不住好奇，「不知道其他女孩們會怎麼看這件事？」

對此，許多網友紛紛回應，「出國而已有什麼好不能接受」、「多半沒事，不會去的就是不會去」、「我老公的話我不會在意耶」；不過也有不少人認為，泰國行難免會去聲色場所，「一定會去色色的地方，不要騙自己好嗎」、「潔癖跟招不招妓沒什麼直接關係」、「提醒老公保險套戴好戴滿，不要亂親親，別帶病回來，其他的就當沒發生吧，日子還是得過嘛」。