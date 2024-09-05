桃園國際機場5日下午16時59分接獲通知，自伊斯坦堡飛往台北的TK24航班因遭遇亂流，機上有旅客因此受傷，在飛機落地後需要機場醫療救護支援。約有5名人員受傷送醫。圖為桃園國際機場的緊急醫療支援聯新醫院人員救助受傷旅客。（讀者提供／陳麒全桃園機場傳真）

桃園國際機場5日下午16時59分接獲通知，自伊斯坦堡飛往台北的TK24航班因遭遇亂流，機上有旅客因此受傷，在飛機落地後需要機場醫療救護支援。約有5名人員受傷送醫。

土耳其航空TK24航班原定於5日傍晚17時55分降落桃園機場。桃機塔台在接獲機上因亂流影響，導致有人員受傷需要醫療救護支援，桃園機場公司消防大隊立即啟動應變措施，迅速出動2輛救護車，並由竹圍分隊等地區消防隊支援4部救護車。

此外，桃園國際機場的緊急醫療支援聯新醫院也派遣1部救護車，醫療人員在飛機落地時已至現場待命，機場公司隨即成立初期應變小組，由值日官擔任指揮官，同時通報CIQS通關單位準備旅客通關事宜。

有旅客表示，飛機受到亂流影響當時，整台飛機上下劇烈晃動，好在當時大部份的旅客都有繫著安全帶，所以沒有造成傷害，就是物品掉落，也沒有被砸傷。

初步了解，土耳其航空TK24航班載有214位旅客和17名機組員，航機順利降落後，聯新醫療人員立即展開檢傷及急救作業。經航空公司通報，共有5名人員受傷，包括2名機組員及3名旅客。其中1名輪椅旅客由聯新醫院救護車後送至林口長庚醫院治療，其餘傷者皆狀況穩定，並已正常通關。

針對此次事件，機場公司將依照飛安事件處理原則進行後續處理，並已發送飛安初步報告至民航局，同時複式通報國家運輸安全委員會。桃園機場公司強調，會持續配合相關單位進行調查及處置，以確保旅客的安全與福祉。