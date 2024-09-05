2024台灣永續峰會5日在台北登場，今年聚焦「數位化」及「氣候變遷」2大議題，除了凸顯AI浪潮、數位轉型的重要性之外，更呼應政府強調以數位、淨零雙軸轉型作為國家整體發展的策略。

峰會持續鎖定與台灣永續發展，以及對強化國家、城市、產業、企業競爭力至為關鍵的議題，至今已涵蓋「工業 4.0」、「能源轉型」、「數位轉型」、「產業人工智慧」、「城市 4.0」等重要趨勢。

有鑑於數位化及氣候變遷持續對全球永續發展造成巨大衝擊，2024 年峰會特別著眼於透過數位科技「以少達多」– 以較少的投入達成較多的產出，針對水、電、土地、人力、人才等資源做最有效地運用，同時降低碳排量，達成節「源」減碳。

西門子在峰會中針對製造、樓宇、運輸、農耕、電網領域，分別提出透過數位科技「以少達多」、節「源」減碳的實績；透過進階AI演算法及相關數位科技，協助台北大安郵局及財團法人生物技術開發中心汐止園區，在大樓冰水主機方面分別達成超過60％及50％的節能率。

而台電在西門子Spectrum軟體系統的賦能之下，相當於人類大腦的中央調度控制中心今後將肩負台灣電力調度與運籌，因應前所未有的能源變革。

台灣西門子總裁暨執行長張合翕表示，西門子將持續以數位科技協助公私領域以少達多、節源減碳，成就永續；德國在台協會代表許佑格博士指出，就在台積電與其歐洲夥伴在德勒斯登舉行動土儀式後幾天，我們齊聚在台北討論深化我們的合作，目標在於透過數位化技術促進永續發展。

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士表示，永續發展無法單打獨鬥，德經處將持續與不同的德商夥伴積極作為，擴大淨零效應。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新呼籲，國內本土與外資企業更多從永續能源的觀點切入，同時考量經濟、環境和社會面向，以企業的能源轉型帶動台灣的淨零轉型。