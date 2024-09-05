除了筆電拉貨持續加溫之外，智慧型手機也開始拉貨，挹注8月營收成長動能，9月拉貨動能持續，新普看好第三季營運表現優於預期。後續有Windows升級、AIPC拉貨等動能，第四季展望也正向看待。
新普8月營收年月雙增 寫今年單月高點
新普（6121）公告8月合併營收77.03億元，月增21.07％，年增5.47％，寫下今年單月新高紀錄，累計今年前八月合併營收506.48億元，年減率收斂至4.4％。
新普（6121）公告8月合併營收77.03億元，月增21.07％，年增5.47％，寫下今年單月新高紀錄，累計今年前八月合併營收506.48億元，年減率收斂至4.4％。
除了筆電拉貨持續加溫之外，智慧型手機也開始拉貨，挹注8月營收成長動能，9月拉貨動能持續，新普看好第三季營運表現優於預期。後續有Windows升級、AIPC拉貨等動能，第四季展望也正向看待。
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