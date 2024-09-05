相較於每月都開出頭獎的大樂透，威力彩今年的「表現」似乎黯然失色。台彩表示，本期（9／5）威力彩頭獎仍保證2億元。自從7月29日開出2.57億元頭獎以來，已經連槓10期的威力彩頭獎是否會在本期開出，趕快來看看最新出爐的獎號！

威力彩今（5日）晚開出第113000072期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為10、14、16、25、28、38，第二區中獎號碼為04。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。