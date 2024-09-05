大陸知名銷售直播主「辛巴」(辛有志)和「三隻羊」(小楊哥)，2人都是以秒速完售、業績破億人民幣出名，近日雙方各自銷售同一廠商的大閘蟹，但因削價競爭和售後服務等話題，1日直接對槓、互相喊話，辛巴4日更發文說要拿出1億人民幣，「幫三隻羊賠給消費者」，連日交火瞬間衝上熱搜，引爆網民討論。

辛巴1日在直播間賣大閘蟹時，砲轟三隻羊向廠商舉報自己賣太便宜而被到斷貨，辛巴火大開噴對方：「你的粉絲量不假，但你的銷售額和任何東西幹不過我……質檢、售後、賠償態度你們都沒有，就剩炒作了。」甚至點名三隻羊的高層盧文慶曾被判刑，口水戰立刻升溫。

大陸2大帶貨直播主小楊哥(左)和辛有志(右)，因為銷售大閘蟹一事雙方在網路交戰。 （圖／攝自 微博）

小楊哥在3日簡短回應：「自己什麼都不想說，吵來吵去沒用的，(公司)底下還有那麼多人，企業做得好哪有天天吵的，兄弟們靜觀其變。」但盧文慶卻指責辛巴是「沒底線的搞流量」，戰火持續。辛巴隨後在4日發文表示自己和旗下直播主「今年禁止售賣大閘蟹」，並給三隻羊一周時間針對先前梅干扣肉、吹風機、茅臺酒等商品，對消費者提出補償方案，他甚至喊話祭出1億元人民幣，「幫三隻羊賠錢給買家」。

被網友爆料緊急切割「三隻羊」，曾志偉曬出合照澄清流言。（圖／攝自 微博）

雙方一路交戰，小楊哥業績雖然衝上冠軍寶座，卻也一個月掉粉70萬人。吃瓜網民紛紛留言：「有點牛啊」、「安排1億元，這幾個字看著難受」、「商戰罷了」、「等於變相買三隻羊的粉，還能博得路人好感，又有熱度」、「花1億買流量貌似沒問題吧，陽謀」。也有網友貼出數據表，小楊哥年淨收入為32.123億人民幣(約128.492億台幣)，辛巴(辛有志)則是30.553億人民幣(約122.212億台幣)，大嘆銷售冠亞軍這樣吵架，不知該不該羨慕。