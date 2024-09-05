日本男團Snow Man成員渡邊翔太與中村杏雙主演的戀愛喜劇《青島君很壞》，開播以來各種花式開撩的心動情節，擄獲不少忠實觀眾，在日本創下許多收視紀錄，成為本季的收視黑馬，容易害羞臉紅的渡邊翔太還因為同天拍攝太多場「心動場景」凍未條，忍不住跟製作人說：「我覺得自己今天都冒煙了！」

該劇改編自在網路上瀏覽次數超過1.3億次的人氣漫畫，描述覺得談戀愛麻煩、很享受獨處時光的單身「魚乾女」，與認為自己不需要戀愛的「絕食男」，因契約戀愛所開始的戀愛故事。首集在網路上的播放次數創下同時段戲劇的歷年來的最高紀錄，第二集開始更是在日本OTT平台TVer綜合排行榜上集集都拿下第一名，播放次數累積突破1500萬，在台灣跟播平台KKTV的收視成績也穩坐第三名。

渡邊翔太（右）花式開撩中村杏，擄獲觀眾心。（KKTV提供）

劇中火花滿滿的2人，私下互動也相當可愛。因為是首度共演，渡邊翔太透露，他一直覺得中村杏酷酷的，在見面前他還特地做了打招呼的作戰練習，沒想到實際見面時，中村杏用超輕鬆地語氣跟他打招呼說：「早安！」讓他鬆了一口氣。中村杏笑說自己很常被人這樣誤認，但其實是想到什麼就說什麼的直腸子類型，在電視上看到渡邊翔太時，覺得他也是同類型的人，認識之後也落實了這個想法。

中村杏說，自己對角色雪乃「努力工作，但也重視並享受獨處時間」有很大的共鳴，自嘲自己回到家完全就是「魚乾女」，連要不要洗毛巾都會想偷懶，雪乃陷入思考婚姻與未來人生的狀態，也讓她心有戚戚焉，渡邊翔太則自認是「胡鬧系男子」，因為老是愛開玩笑、或在人家講話時在背後做鬼臉等，常被Snow Man 成員們念「不要再鬧了！」製作人也爆料，拍攝期間即使攝影機沒在拍，渡邊翔太也會在一旁耍「壞心眼」搞怪，例如中村杏剛演完生氣的橋段，他就會開玩笑說：「杏小姐生氣的時候看起來很可怕哦！」並享受對方的反應。

訪問中，渡邊翔太也透露戀愛觀，表示自己在現實生活中比起戀愛，更喜歡和朋友們一起聊天玩樂，「對女性心思不太了解的這點跟青島有點像。」對於另一半的年齡，自己屬於「年上派」，覺得「已經忘記戀愛這件事了」這樣的女性反而很帥氣，喜歡做起事情俐落爽快的女性！他笑說自己在工作上是比較被關照的一方，有時候反而想被這樣的女強人念兩句。中村杏則表示自己年上、年下都可以，但如果是姐弟戀，會比較在意對方的想法、以及對方父母會怎麼想等等。

不只演員本人與角色很有共鳴，近期劇情中雪乃因為少了獨處時光而漸漸露出疲態的情節，也引起觀眾很大的迴響。另外，最新劇情中，青島「沒有考慮結婚」的爆炸性發言與突然出的生母，在2人逐漸穩定的關係中投下震撼彈。雪乃與青島是否能克服相差9歲的差異，成為觀眾追看的焦點。《青島君很壞》可至KKTV收看。