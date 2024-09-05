美國一名女子在搭乘郵輪時遭到郵輪的船員性侵，案件纏訟多年，日前迎來最新進展。2018年12月2日，21歲的珍（化名）在搭乘嘉年華奇跡號郵輪時，遭一名船員性侵。案件在長期審理後，最終裁定受害女子將獲得總額超過1220萬美元（約3億9668萬台幣）的賠償。

案件起源於珍與家人及朋友一起從佛羅里達州坦帕（Tampa）出發，進行為期數天的郵輪之旅，經過大開曼島、伯里茲羅阿坦島及科蘇梅爾島。據2019年的法律檔案顯示，珍指控一名船上員工強行將她困在儲物間並對她進行性侵。涉事員工弗雷迪·安加拉（Fredy Anggara）至今仍未被逮捕或拘提，現在的下落也無人知曉。

根據報導，珍案發當晚因醉酒滑倒受傷，與27歲的安加拉相遇後，安加拉引導她上樓，將她帶入儲物間並鎖上門，進行性侵。2022年，佛羅里達州南區聯邦陪審團裁定嘉年華公司需支付1020萬美元（約3億2716.5萬台幣）的賠償金。然而，公司不服判決提出上訴，因官司拖延了兩年，最終法院判定公司須支付額外的200萬美元（約6415萬台幣）作為利息，因此總賠償金額達到12,367,229.90美元（約3億9668萬台幣）。

報導指出，郵輪公司在初步裁決後聲稱珍與涉事員工的行為是自願，並強調事件發生後已即時解僱該名員工。然而，法律判決結果仍顯示公司在處理此案上的失職，最終造成重罰。

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