「粉紅公益下午茶記者會」特邀本屆奧運銅牌國手「拳擊精靈」吳詩儀出席，齊為粉紅公益下午茶與路跑活動暖心發聲。(陳韻萍攝)

「粉紅公益下午茶」每套1780元加1成，飯店會將下午茶銷售淨利的15％捐予財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會，以實際行動支持乳癌防治。(陳韻萍攝)

甜點團隊以各種天然莓果和紅寶石巧克力打造「粉紅希望系列甜點」，呈現出夢幻般的甜蜜享受。(台北遠東香格里拉提供)

融合健康概念與美味設計的「愛與守護系列鹹點」，其中宛如皮包外型的「帕瑪火腿佐羊奶乳酪堅果」，是吳詩儀最喜歡的小點。(台北遠東香格里拉提供)

慶祝「裙擺澎澎RUN」10周年，飯店業者特別打造「粉紅驚喜 週年紀念甜點」，細膩的果香層次，每一口都充滿驚喜。(陳韻萍攝)

企業暖做公益展現影響力，今年即將迎來30週年的台北遠東香格里拉，響應每年10月的「國際乳癌防治月」，攜手《Marie Claire美麗佳人》於今(5)日舉辦「粉紅公益下午茶記者會」，特邀本屆奧運銅牌國手「拳擊精靈」吳詩儀出席，齊為「粉紅公益下午茶」與路跑活動暖心發聲。台北遠東香格里拉自9月7日至11月3日，每周六日於「馬可波羅」酒廊推出「粉紅公益下午茶」，除了用深淺不一的浪漫粉紅色製作主題下午茶，下午茶銷售淨利的15％也將暖捐公益。

根據衛福部國民健康署111年死因統計顯示，乳癌是我國女性癌症發生率第1位，死亡率第3位，乳癌防治刻不容緩。響應「裙擺澎澎RUN」活動10週年，即將歡慶30週年慶的台北遠東香格里拉，特別打造浪漫又吸睛的「粉紅公益下午茶」，為乳癌防治注入一股甜美而溫暖的力量。「粉紅公益下午茶」由國際廚藝團隊以自然健康概念設計多款夢幻鹹食與甜點，包含「粉紅希望系列甜點」及「愛與守護系列鹹點」、當季水果與粉紅酒1杯，每套1780元加1成。飯店也會將下午茶銷售淨利的15％捐予財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會，以實際行動支持乳癌防治。

響應「裙擺澎澎RUN」活動10週年，「粉紅公益下午茶」由主廚精心設計，每一款都充滿驚喜；下午茶上層和中間那一層是「粉紅希望系列甜點」，盛裝5款精緻美點，吃得到「粉紅草莓脆籃」、「覆盆子乳酪蛋糕」、「覆盆子歐培拉」、「草莓白巧克力慕斯」、「桃紅馬卡龍」，每款都兼具高顏值與美味「食」力，讓人少女心大噴發。

最下層則是「愛與守護系列鹹點」，包含「帕瑪火腿佐羊奶乳酪堅果」、「酪梨鮮蝦沙拉塔」、「蛋沙拉粉紅布里歐」、「甜菜鮭魚奶油蒔蘿乳酪」、「爐烤雞肉番茄乳酪三明治」5款鹹食小點，其中「帕瑪火腿佐羊奶乳酪堅果」是吳詩儀的最愛。

她開心分享自己試吃了一輪，對這款小點印象最深刻，吳詩儀透露「這款點心外表甜美，內餡吃起來是鹹鹹的乳酪，和原本預期的味道不一樣，感覺很驚喜，就像拳擊手可能平時會給人比較凶悍的既定印象，但是我希望能跳脫這樣的刻板印象，嘗試更多不一樣的風格。」

「裙擺澎澎RUN」活動今年適逢10週年，「粉紅公益下午茶」特別推出週年紀念甜點，這款紀念甜點包覆Q彈滑嫩的水蜜桃慕斯，周圍點綴著新鮮草莓與晶瑩透亮的玫瑰果凍，果香豐富，口感清新自然，散發著淡雅的玫瑰花香。甜點主廚特別加入兩層蓬鬆柔軟的覆盆子迷你甜甜圈，搭配輕盈細緻的香草香堤，帶來豐富的層次感；主廚還以一朵可食用的玫瑰花裝飾，代表對生命的美好祝福。最後，將珍貴的紅寶石巧克力製成粉紅絲帶點綴其上，溫柔而堅定的意象，代表對乳癌防治的支持與關懷。

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