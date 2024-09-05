世界最古老旅行社「湯瑪斯庫克」（Thomas Cook Tourism）正式再度易主。波蘭旅遊平台eSky集團周四（5日）宣布，已與中國復星旅遊文化集團簽署收購協議，交易金額3000萬英鎊。eSky表示，這次交易將為集團在旅遊市場最發達的西歐地區打造坦途。復星旅文宣稱交易案實際利潤不超過770萬英鎊。

綜合路透社、《金融時報》報導，「湯瑪斯庫克」1841年由傳教士庫克（Thomas Cook）在英國倫敦創立，2019年因負債倒閉，當時導致15萬名被迫滯留，後由中國復星國際旗下的復星旅文集團（Fosun Tourism Group）以1100萬英鎊收購，2020年以網路旅行社品牌復出，實體門市約550處由英國競爭對手海斯旅遊（Hays Travel）收購。復星集團稍早表示，本次交易價3000萬英鎊（新台幣12.65億元）。eSky表示，交易內容不包括湯瑪斯庫克在中國的業務。

湯瑪斯庫克2019年倒閉，當時令許多旅遊界與旅客備感不捨。

eSky成立於2004年，在中歐、東歐是主要的旅遊平台之一，業務已遍及歐洲、美洲、非洲等50多國。創始人兼執行長赫巴吉（Lukasz Habaj）透過聲明表示，「湯瑪斯庫克的品牌傳統與我方的技術能力兩相合作，將可推動湯瑪斯庫克的成長，也能讓eSky在西歐市場的實力更強大」。

航空、房源兩強聯手

赫巴吉說，本次收購是經營策略一環，eSky宗旨在於業務多元化，從單純銷售航班轉向在歐洲、拉丁美洲既有市場提供套裝假期形成，並進一步進軍西歐。湯瑪斯庫克執行長弗蘭區（Alan French）表示，航班是eSky的強項，湯瑪斯庫克則在房源方面經驗豐富，套裝度假行程市場日漸成熟，兩方結合顯然大有機會。

Poland-based online travel agent eSky has confirmed it has agreed to buy the @ThomasCookUK travel brand 🤝



The Polish OTA said that the acquisition will “spur significant growth” for the Thomas Cook brand and allow eSky to strengthen its position in Western Europe 🇪🇺



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套裝行程營業額上看2.33億歐元

2022年收購eSky集團55%股權的上市私募股權公司MCI Capital高階投資合夥人葛雷奇（Michal Gorecki）表示，收購湯瑪斯庫克之後可讓eSky地位更加穩固，明年套裝行程銷售額可望突破2.33億歐元（台幣約98.3億元），並保持3位數的成長率。

《香港經濟日報》周四報導，復星旅文表示旗下湯瑪斯庫克百分百股權已售予波蘭公司eSkey，本次交易利潤不超過770萬英鎊。談及出售原因，復星旅文稱湯瑪斯庫克主要業務為英國線上旅行社，不符集團核心競爭力與戰略重點，評估其業務與財務表現之後決定出售，可降低財務進一步虧損的風險。至2023年底，湯瑪斯庫克年度虧損額417.7英鎊，今年初市場已有傳言稱復星旅文與eSky深入討論這樁交易案。