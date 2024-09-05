明（6）日台灣各地水氣偏多，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後全台各地有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率；另各地高溫可達33到35度，桃園以北地區易有37度以上高溫。氣象署指出，下周日起受低氣壓影響，北部地區偶有局部短暫陣雨，到下周三轉為多雲。

氣象署預測未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

明天南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎金馬為多雲，午後台灣各地有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區則有局部大雨發生的機率；溫度方面，各地高溫可達33到35度，尤其桃園以北地區易有37度以上高溫且近傍晚氣溫仍偏高。

氣象署指出，周六（7日）颱風遠離，但水氣仍然偏多，南部及東半部地區及整天有間歇短暫陣雨，澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨機率，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區及各地山區有局部大雨，留意旺盛對流發展所伴隨如瞬間大雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣，清晨中部以北地區亦有零星短暫陣雨。

氣象署預測未來雨勢。（圖／氣象署提供）

下周日（8日）低氣壓位於台灣東方外海，北部及東半部地區偶有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。下周一、下周二（9日、10日）低氣壓接近，北部及東半部地區有短暫陣雨，花東地區有局部性短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

下周三、下周四（11日、12日）水氣仍多，台灣仍處於低壓環境，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。13日到15日低壓帶影響，天氣仍不穩定，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。