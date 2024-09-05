由台灣雷射鈑金發展協會主辦的兩年一度「2024台灣鈑金．雷射應用展」，今（5）日起在台中國際展覽館盛大登場！台灣雷射鈑金發展協會理事長陳馨湘預期，五天展期可望吸引千家廠商參觀採購，創造可觀的成交率與成交金額。

「2024台灣鈑金．雷射應用展」自9月5日起至9月9日在台中國際展覽館盛大展出，今年吸引近百家廠商參展、展出規模約達500個攤位，今日開展首日，現場就傳出多家廠商取得大單的捷報！

5日盛大舉辦開幕典禮，包括台灣雷射鈑金發展協會理事長陳馨湘、中科管理局長許茂新、台中市經發局副局長李逸安、財團法人金屬工業研發中心執行長賴永祥、台灣工具機暨零組件公會副秘書長黃瑞庭、工商時報副總經理謝奇璋等人與會！

陳馨湘致詞時表示，鈑金雷射應用產業積極轉型，無論是設備業或加工業都因應蓬勃發展的AI技術，擴張半導體、AI伺服、工業電腦等先進雷射應用，以及工具機暨智慧製造、航太、新能源、PCB、食品、工程建築等機械鈑金之技術整合及智慧化自動生產設備，強化數據分析，升級綠色智造工廠，共同打造減碳節電與先進製程轉型，本次展會上大秀光纖雷射關鍵創新應用和技術。

陳馨湘認為，受惠AI半導體熱潮帶動，電子鈑金需求熱度不減，持續看好；減碳綠電趨勢帶動太陽能型鋼、鋰電池封裝鈑金訂單增長；食品、醫療鈑金則從第二季開始增溫；航太、變電箱、天然氣管、油管、車體等國營事業機械鈑金也有突破性成長；PCB、工具機、木工機械鈑金也緩步復甦，為下半年帶來多元雷射鈑金需求，今年景氣會比去年好！

中科管理局長許茂新表示，台中大肚山黃金縱谷60公里，坐擁超過1,500家精密機械、上萬家上中下游產業鏈，提供逾30萬就業人口、貢獻年產值達9,000億元，是全球密度最高的精密機械聚落。隨著智慧機械發展、自動化系統整合複合加工及大型化加工加持下，雷射鈑金加工儼然成為台灣產業轉型的重要推手。

許茂新進一步表示，精密機械為中科六大重點發展產業之一，目前已有88家精密機械廠商進駐，投資額達471億元，連台灣雷射鈑金發展協會也已進駐中科工商大樓，歡迎有意進駐中科的廠商與中科管理局聯繫，一起為台灣的經濟努力。

台中市經發局副局長李逸安致詞時表示，位於台中水湳的國際會展中心，目前工程進度已逾九成、今年底即將完工，預計明年底舉辦第一場大展，而「台灣鈑金．雷射應用展」每兩年舉辦一次，下一屆可望移師到台中國際會展中心盛大開展。

「2024台灣鈑金．雷射應用展」在鈑金設備區大秀超高瓦數、結合機械手臂、AI技術及智慧製造的精銳機種盡出，以及加工應用區展現鈑金加工的工藝美學，展會上匯聚多項亮點特色。

而今年主力展出大廠，包括歐美品牌的德國創浦TRUMPF、義大利BLM；日本品牌的天田AMADA；台灣自有品牌有台灣三軸科技、翰宸科技、和和機械、台勵福集團；大陸品牌有力星，大陸品牌代理商有銓增精密、新焊易、勝錩、海目星、宇特大族等大廠齊聚參展。