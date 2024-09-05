近期台中土地交易熱絡，尤其是南屯區，在單元重劃區領銜下，吸引全台上市櫃建商＋在地品牌建商持續購地囤貨，台中市政府也已公告9月19日再度標售212筆抵費地，主要集中在南屯區13期重劃區昌明段、樂田段、楓溪段、南區大慶段等，對於單元重劃區發展影響最大，預告南台中的房市發展將持續看俏。

事實上，在台中市政府公告標售13期抵費地之前，市場上就已出現多筆大型土地交易！包含13期樂田段6筆共計1,205.8坪土地，以單價75萬元、總價9.04億元被食品批發業者搶下；國泰（2501）建設今年6月在南屯區單元四重劃區，以每坪75萬元單價、購入1,035坪角地；大陸建設以11.65億元的總價、取得南屯區楓溪段1,387坪土地，每坪單價來到84萬元的區域新高。

大型土地交易高度聚焦在南屯區，關鍵在於南屯區發展成熟，地理位置優越又有完善的交通優勢，仍是品牌建商、特別是北部建商的心頭好。例如七期重劃區包含部分南屯區，北部上市建商新美齊（2442）近期以總價38.83億元、取得南屯區「惠仁段」約1,149坪建地，換算下來，每坪地價高達338萬元，彰顯南屯區的土地價值。

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，台中新興重劃區開發策略緊扣低密度、高綠覆，長期吸引自住客、高資產族目光，特別是單元重劃區，緊鄰七期、位於南屯都會核心，居住環境綠意豐沛、視野開闊外，又有南屯區原有的生活機能加持，成為高端住宅市場中的理想選擇。

土開業者、得業地產總經理黃博盛分析，在單元重劃區的發展中，較晚啟動的單元五、單元四，發展模式勢必依循單元二，以高端住宅發展為主，成為品牌建商競逐的新戰場，目前包括精銳、國泰、惠宇、豐謙（5523）、聯悅、大城（6171）等品牌建商都已購地插旗、陸續推案。

而單元五區域內有1.3萬坪綠地的高鐵新市鎮生態公園，還有全國首座「台中市足球運動休閒園區」，預計2025年底完工；此外，單元五距離今年6月底已動工的「D-ONE 第一大天地購物中心」也不遠，更奠定了單元五的宜居性與地段價值，區域增值潛力推動著房市的成長。

單元五近期已成為建商推案熱區，目前包括「精銳LEAD」、「南悅喜苑」等新案都已進場。

指標新案「精銳LEAD」專案經理涂凱迪指出，該案延續精銳綠意奢華的品牌精神，規劃大花園大造景與造型宜居陽台，賦予Lake、Forest、Glamping三種引人入勝的花園休閒內涵，為維護社區齊質齊優，全社區規劃三房純住家；尤其難得的是，「精銳LEAD」坐落之處還有另一座已完工交屋的「精銳博」社區，兩座社區以自然開放的態度彼此雙向謙退，創造雙倍林蔭，未來勢必將改寫整個街區風景。