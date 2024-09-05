大陸女星楊冪出道至今演出的作品一向都是收視保證，因此獲得「流量女王」美名，一舉一動備受關注，不過2024年的她似乎星運不佳，演出的影視劇成績滑鐵盧，接連被網友吐槽。不過這並不影響代言活動，依舊接到手軟，近日她出席雪糕品牌直播，一身湖水綠洋裝造型相當吸睛。

楊冪五官精緻，一雙水汪汪大眼非常有靈氣，加上凹凸有致好身材，在微博有上億粉絲追蹤的高人氣，更是許多品牌的代言寵兒。近日她以一身中式打扮現身雪糕品牌活動直播，畫面中可見她將一頭長髮盤起，用蜻蜓髮飾點綴，身穿綠色修身長洋裝，螺旋設計巧思有波浪視覺效果，展現纖細腰身，加上清新妝容點綴，整個人看上去溫柔又氣質，一轉身驚艷露出大片美背。

楊冪碧螺旋長裙，辣秀美背。（圖／翻攝自微博 楊冪工作室）

直播過程中，楊冪維持大方幽默風格，將雪糕一口一口放進嘴裡，過程中還瞪大雙眼表示滿足，搞笑表示自己變成吃播博主，「短暫吃播一下」。貼文曝光後，造型也引發粉絲大讚：「姐這個髮型真好看」、「冪代言的肯定買買買」、「真是天仙下凡天仙冪」、「美的就像一幅畫」、「楊冪每次亮相都這麼讓人驚豔！」、「好震撼的美貌」

據悉，楊冪即將在本月12號迎來38歲生日，每每出席公開活動時，經常有大批粉絲特別到現場想一睹女神風采，先前更有網友公開曬出她出席活動的生圖，在零修圖狀態下可見，她肌膚白皙透亮，零贅肉細腰手臂，完美身材曲線與工作室精修後的她沒有太大差別，足以可見她對自己身材非常自律管理，時刻保持絕佳狀態，甚至有網友大讚她仍充滿少女氣息。