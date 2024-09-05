民眾黨主席柯文哲涉及京華城弊案，2日無保請回後檢方提抗告、4日高院發回更裁，台北地院今(5日)二度開羈押庭，從下午2點到4點半，經檢辯2個半小時法庭攻防後，法官呂政燁裁定羈押禁見。可抗告。律師林智群對此指出，檢察官第一次開庭時，放著圖利罪不強調，太急於主攻收賄罪，結果沒辦法說服法官；第二次開庭檢察官改主打圖利罪，最後法官就以圖利罪羈押柯。但也有網友指出，法院告示牌寫明罪名是「貪污」。

林智群今(5日)在臉書發文提到，他看了北院羈押裁定內容後，想法如下：1.檢察官第一次開庭時，放著圖利罪不強調，太急於主攻收賄罪。結果只能拿出100多萬元的不明金流，跟京華城200億元的利益差太多，開庭前嚇死人，開庭笑死人，收賄罪部分沒辦法說服法官，連穩穩的圖利罪也沒被採納。其實光是圖利罪就是5年以上重罪，不需要硬加法條，特別是相關金流無法證明的情況下，一直主張收賄罪，很難被法官買單。

2.第二次開庭，檢察官改主打圖利罪，最後法官就以圖利罪羈押阿北。

林智群強調，結論就是，開庭時不能太貪心，先丟有把握的牌，沒把握的牌，日後證據收集充分後再戰。

由於林智群立場親綠，同溫層網友留言表示「如果上次羈押外面的小草會暴動，司法就活不過來了。今天羈押也好，小草就不能說司法已死啦」、「圖利罪是為了預防期約收賄的」、「想請教律師，現在民眾黨跟柯粉說蔣萬安的都發局今年一月開會說京華城沒問題，這樣蔣萬安跟其他市府官員也會有罪嗎？民眾黨現在把希望放在國民黨身上了，要國民黨替民眾黨背書」、「但是法院告示牌寫明罪名是〈貪污〉啊？」

★未經判決確定，應推定為無罪。