由韓國三大極凶禁地「長春花園」改編的恐怖片《鬼花園：詛咒》為泰韓恐怖片《薩滿》製作團隊全新驚悚懼作，描述她入住已逝丈夫留給她的一棟郊區花園別墅後，發生一連串毛骨悚然的怪事，隨著一名巫師介入，超自然離奇駭人命案接二連三發生，在韓國一上映隨即拿下新片票房冠軍，撞鬼驚悚劇情令不少觀眾嚇到背脊發寒。

恐怖片拍攝現場經常傳出靈異事件，在片中飾演趙胤熙姊姊的金姝怜表示，在拍攝《鬼花園：詛咒》時，她和趙胤熙並沒有遇到怪事，但是導演和工作人員卻驚傳錄到「鬼聲音」，她轉述道：「他們說經常聽到奇怪的聲音，不只是導演，連工作人員也聽到了。後製時，剪輯室也一直聽到那個聲音，導演說聽起來就像是台詞裡的『放我出去 』！」呼應長春花園「進得去、出不來」的最戾凶宅都市傳說，讓不少在場的工作人員都嚇到腿軟。

金姝怜一直嚮往拍恐怖片題材，終於透過《鬼花園：詛咒》圓夢。（甲上娛樂提供）

金姝怜憑影集《魷魚遊戲》飾演韓美女一角而走紅，雖然第二季沒有成功「復活」，但她一直嚮往拍恐怖片題材的她也透過《鬼花園：詛咒》圓夢，「老公總是跟我說，大家一定會喜歡妳飾演恐懼或搞笑的角色。」而且這部片可以展現「極度的恐懼感」，也是深深吸引她的原因，正式開拍前，導演具泰鎮請她先看過《鬼店》和《宿怨》作為參考，坦承自己非常怕看鬼片的金姝怜說：「真的很可怕！但我想跟這些作品的演員們有同樣的表現。」

《鬼花園：詛咒》描述「昭熙」（趙胤熙飾）的幸福家庭一夕變調，不僅目睹丈夫「昌秀」（許棟元飾）在眼前上吊，腹中寶寶也不幸流產。尚未走出喪偶傷痛的她不顧姊姊「惠蘭」（金姝怜飾）勸阻，搬到丈夫留給她的一棟郊區花園別墅，但昭熙入住後，發現這棟房子充滿揮之不去的恐懼詭異感，彷彿有某種毛骨悚然的存在正詛咒著自己，隨著駭人命案接二連三發生，這棟別墅的祕密似乎也被慢慢揭開。電影將於下周五（13日）在台上映。