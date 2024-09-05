民眾黨主席柯文哲今（5）日因涉入京華城案被裁定羈押禁見，上銬坐上囚車送往土城看守所，身上則穿著白色襯衫、卡其色外套、皮帶、黑色長褲。對此，媒體人黃揚明分享收押冷知識，柯文哲進入看守所後得換上所方準備的衣褲，除了內衣褲以外都由所方暫時保管，另外也不用強制理髮。

柯文哲涉及京華城弊案，台北地院2日裁定無保請回，檢方抗告後，台灣高等法院4日撤銷發回，北院5日再度開羈押庭，傍晚裁定羈押禁見，可抗告。柯文哲也被上銬被囚車移至土城看守所，

黃揚明在臉書粉專發文表示，其實柯文哲進入土城看守所後，「除了內衣褲外，他的外套、襯衫、長褲、皮帶、襪子、皮鞋等，都要被所方暫時保管，需要換上由所方準備的衣褲」，不過與監獄收容人待遇不同，柯文哲不須強制理髮。

對此，許多網友紛紛回應，「換洗內衣褲也是公發？」、「他早期很常穿這種夾克，加上高腰褲，一度被說模仿蔣經國」。