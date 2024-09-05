總統府國家氣候變遷對策委員會顧問暨台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，出席台灣永續峰會指出，近年支持核能人數比例逐漸攀升，支持核能比例達63.1％、不支持23.1％，尤其18～29歲支持核能比例高達70.8％，70歲以上50.2％為最低。

簡又新指出，台灣單位GDP生產能源及碳排均有改善空間，依據聯合國估算2030年減碳45％，2050年才能淨零。但台灣以2005年為基期，2030年減碳目標24％正負1，還有很大改善空間。未來台灣企業都得面對到碳稅問題，台灣年碳排2.86億噸，歐盟每公噸課徵80歐元碳稅計算，將是非常大的問題

。他強調，能源問題不是個是非題，是非常複雜的選擇題。

台灣西門子新任總裁暨執行長張合翕，針對西門子在製造、樓宇、運輸、農耕、電網等領域，提出透過數位科技「以少達多」、節「源」減碳的實績。以和大工業、程泰機械為例，西門子AI智慧自學功能的自適應加工控制與監控切削軟（ACM），不僅可協助工具機業者因應潛在土地、電力、人力、人才的壓力，還提升近20％生產力。

張合翕指出，透過進階AI演算法及相關數位科技，西門子協助台北大安郵局及財團法人生物技術開發中心汐止園區，在大樓冰水主機方面分別達成超過60％及50％的節能率。近年投入室內垂直農耕的樂佳科技因西門子自動化及數位化科技而受益，不僅善用水資源，降低逾20％能耗，同時減少50％人力成本。台電在西門子Spectrum軟體系統的賦能下，相當於人類大腦的中央調度控制中心今後將肩負台灣電力調度與運籌，因應前所未有的能源變革。

主辦單位5日發表七項共同宣言，一 、蘊育心態的轉變，擁抱淨零轉型。二、 透過已驗證的科技加速行動，避免無止盡的議論。三、運用數位科技的力量，以少達多。四、優先鎖定製造、樓宇、運輸領域進行節能減碳。五、 以全面性、貫穿整個價值鏈的方式智理資料，推進永續成長。六、 透過政府與大型企業創造市場拉力，擴大效應。七、 強化夥伴關係與生態系，協力應對氣候挑戰。