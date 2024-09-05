詐團首腦蔡尚岳和律師蔡鴻燊合謀，與新北市多名里長籌組土地詐騙集團，鑽法律漏洞，盜領無人認領的獨居老人或往生者遺產，並找來台北市警中山分局建國派出所警員駱勁達配合查詢個資，2年詐取1億4千萬多元。台北地檢署今（5）日搜索並約談新北地院書記官游立綸等26人到案，晚間將游移送複訊。

調查局指出，詐團首腦蔡尚岳篩選出獨居老人死亡多年無人繼承遺產個案，如無繼承人或繼承人長住國外未返國者，即編排劇本由集團成員、里長等充作「代筆遺囑」的見證人、受遺贈人及代筆人等角色，佯為被繼承人生前身體羸弱無法親自撰寫遺囑。

之後，由律師蔡鴻燊以民間公證人身分，於代筆遺囑附件蓋印民間公證人鋼印及簽名式，以加強私文書公信力，再持向相關稅務、戶政、地政、金融機構申請移轉過戶不動產及動產至「受遺贈人」名下，致前述機關(構)人員見此民間公證人權威性戳印而陷於錯誤，誤信代筆遺囑為真實文書而同意進行過戶手續。

調查局查出，蔡尚岳於「受遺贈人」順利成為遺產所有權人後，即指示變價，與集團成員等「有功人員」朋分不法所得，並交付蔡鴻燊與公定認證費用顯不相當之大額賄款，完成整個詐騙行為。

此外，辦案人另查出，駱勁達則涉嫌利用職權幫忙詐團查個資，以此方式詐取雙北市多筆土地。檢方認為駱員等人涉犯《刑法》偽造文書、加重詐欺、洩密和《貪汙治罪條例》、組織犯罪等罪嫌，指揮調查局等司法單位於7月23日、7月24日及9月5日分別搜索建國所、駱員住處、業者住處及辦公室等地點。

★未經判決確定，應推定為無罪。