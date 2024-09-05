國民黨立委賴士葆。(本報資料照)

藍、白立院黨團上會期提案廢除監察院和考試院，民眾黨團日前揚言在廢監察院前，主張將監察院除基本人事費及財產申報費，其他預算全砍。國民黨立委賴士葆也痛批監察院、司法院變成執政黨的附隨組織，若不嚴審預算，真的愧對納稅人的血汗錢。

賴士葆在臉書發文說，民進黨執政這8年多，監察院累積的民怨無法一一勝數，無法遵守獨立機關的功能，淪為執政黨的打手，為人詬病，選擇性的辦案更讓讓全民印象深刻。例如：雞蛋荒一兩年，雞蛋採購的諸多亂象，監察院未約談前農業部長陳吉仲，也未提出彈劾，這是道地的包庇與失職。此外，疫情期間疫苗採購和快篩試劑核准進口的缺失，監察院未約談也未對前衛福部長陳時中提出彈劾。

賴士葆指出，若說監察院在冬眠，卻又好像冤枉了，例如，監委質疑馬政府以「中華台北」名義和觀察員身分參與WHA年會是犧牲台灣主權。監委甚至調查約談新北市長侯友宜35年前的羅益世案。最近立院通過國會改革，賴清德根本沒到立院國情報告，立委也尚未進行聽證調查，監察院就急著當打手說職權已經受影響，急著配合賴清德總統提出釋憲聲請，很多法律學者都批評極為不妥。

賴士葆說，蔡英文和賴清德當總統對大法官的提名都違背憲法，不符合必須超越黨派的規定，卻清一色提名與民進黨意識形態相符的大法官，像這次提名的大法官都是贊成廢死理念的人，一份道地酬庸且充滿爭議的綠友友大法官提名人，也不顧應該遵守憲法賦予的獨立和超然，卻淪為替政黨效力的打手，不顧及社會觀感，簡直就像為虎作倀，每每配合執政黨需求的釋憲，完全無法發揮憲政功能。

賴士葆強調，審查預算替人民辛苦的納稅錢把關是立委責無旁貸的天職，目睹官員怠忽職守，背離職務的託付，若不嚴審這些變成替執政黨附隨組織的預算，就真的是愧對納稅人的血汗錢了。