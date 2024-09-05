民眾黨主席柯文哲二次開庭大逆轉，從無保請回變成羈押禁見，承審法官呂政燁爭議也遭起底，除了民進黨前主席施明德曾控他自稱「綠色法官」外，更在11年前因審案嚴重違反程序規定，曾遭監察院彈劾。

2013年，監察院發布新聞稿，指出呂政燁擔任台北地院刑事審查庭法官期間，審理案件嚴重違反辦案程序規定以及法官倫理規範，侵害訴訟人權益，損及司法信譽，事證明確情節重大，因此通過彈劾案，減少月俸20%，為期1年。

新聞稿指出，呂政燁違反辦案程序包括：

1.酌留被告準備訴訟法定猶豫期間

2.漠視刑事訴訟法傳喚被告應用傳票規定

3剝奪被害人到庭陳述意見機會

4片面向被告表達否定告訴人請求損害賠償的偏頗立場

5判決書製作粗率等違失，侵害被告及告訴人的訴訟權益

當時監委林鉅鋃指出，呂政燁8件涉有違失案件中，6件違反刑事訴訟法，甚至有的連傳票都沒有發，另名監委李復甸也痛批呂政燁違反法官中立客觀原則，竟為求結案之速，嚴重違反相關辦案程序規定，影響司法信譽與人民對審判品質的信賴。

但也有業內人士認為呂政燁具有十足正義感，思考靈活應變快速，更曾在酒駕案判決中，罕見沒收犯嫌車輛，「風格較為強勢，只看證據不問立場還算公正」。

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