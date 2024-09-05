花蓮國光商工因不服教育部2022年2月9日不予許可該法人申請變更為「財團法人花蓮縣國光文化藝術基金會」的行政處分，因此提出行政訴訟，據了解，國光商工勝訴。不過教育部今天表示，因尚未接獲判決書，俟接獲判決書後，再確認其內容。

國光商工成立於1966年，因為少子化與人口外移，生源不足，於2011年8月停招、2014年停辦。國光商工2014年7月就提出計畫，積極爭取轉型國光文化藝術基金會，多年多來歷經多次教育部召開的審查會意見，都配合修正計畫書。

教育部2019年7月曾原則同意國光商工改辦，不過在2022年2月9日又反對改辦，國光商工因此向行政院提起訴願，經行政院於2023年1月4日作成訴願駁回之決定。

國光商工在訴願失敗後，隨即向台北高等行政法院提起行政訴訟，據全國私校工會透露，法院今天做出判決，國光商工勝訴。不過教育部表示，有關今日法院判決之結果，因因尚未接獲判決書，俟接獲判決書後，再確認其內容。