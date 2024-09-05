民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，北院今（5）日下午再度召開羈押庭，最後裁定柯羈押禁見，引發社會熱議。新聞一曝光後，網友關注看守所的菜單，表定5日晚餐為「香滷豬腳、紅燒魚丸、時令蔬菜、小魚味噌湯」，明早則為銀絲卷、奶茶。對此，有營養師指出，今日晚餐營養均衡，但明天早餐的奶茶，會增加心血管疾病風險。

從台北看守所公布的9月份菜單可以看到，5日晚間的菜色為「香滷豬腳、紅燒魚丸、時令蔬菜、小魚味噌湯」；6日的早餐則是銀絲卷配奶茶；中午為黑胡椒豬肉、炸肉質魚、海帶芽蛋花湯；而晚上則是紅燒牛肉、蔥燒培根、時令蔬菜、芹香貢丸湯。單從菜單上來看，菜色相當不錯。

北所近期菜單。（圖翻攝台北看守所官網）

但據《三立新聞網》報導，營養師張益堯分析，今天晚上的菜色營養相當均衡，同時兼具肉和蔬菜，若是能搭配糙米飯、地瓜等就更不錯。

至於明天早餐，張益堯認為，營養成分組合不佳，多是澱粉跟油；且他還表示，一般奶茶多是由奶精所製作，同樣是油脂，若是喝含奶精的奶茶，可能會增加心血管疾病風險，並導致血栓、心肌梗塞等症狀，而銀絲卷主要組成為澱粉。他建議需增加蛋白質跟蔬菜，銀絲卷或可夾肉片、雞蛋，並搭配牛奶或豆漿。