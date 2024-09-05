最近德國知名福斯（大眾）汽車宣布可能關閉德國廠的談話引起軒然大波，分析人士認為，在中國經營的德國大眾汽車風光不再，整個集團的前途寄託在電動車的發展上，但目前在大陸的電動車競爭不過比亞迪，因此考慮關掉德國的燃油車廠，以集中力量擴大在大陸的投資來應對比亞迪的競爭。

據《德國之聲》報導，德國車企在8月份明顯慘淡。慕尼黑Ifo經濟研究所公佈的一項企業問卷顯示，繼7月的不景氣之後，德國汽車行業景氣指數在8月繼續大幅下滑。

Ifo研究所的汽車業專家維爾福勒（Anita Wölfl）表示，德國汽車業的信心正在「直線下跌」，因為德國車企缺少新訂單，尤其是來自國外的訂單。出口預期參數已連續3個月明顯下降，用工崗位的預期也隨之下滑。

報導說，在此之前，行業龍頭大眾汽車宣佈的緊縮裁員計劃引起震動，甚至不排除關閉工廠的可能性，這一表態掀起了軒然大波，因為過去30年大眾一直恪守不進行大面積裁員的承諾，這一保障距離2029年到期還有5年。

行業工會也警告大眾「不要觸碰勞資協定和就業保障」，但德媒表示，大眾的困境與其在中國市場業績不佳直接相關。目前中國是大眾最大的單一市場，佔比達50%左右，而目前在中國的市場份額正迅速縮水，2022年以前大眾還是大陸車企的領頭羊，現在已經被比亞迪遠遠超過。尤其是電動車市場，大眾約只有2%~3%的份額，燃油車的市佔率也快速下滑。

大眾因此認為，要想在與中國同行的競爭中不敗下陣來，就必須大力投資研發電動車，大眾在德國要緊縮開支，也是為了能在中國加大投資。

專家指出，減少生產線和工人數量是汽車業發展的趨勢，向電動車轉型意味著不再需要那麼多工廠工人，因為電動車結構更簡單。這不是德國汽車業第一次遇到危機，也不會是最後一次。

專家表示，在可預見的將來，中國仍將是全球最大最重要的汽車市場，如果不能在中國成功，在全球市場也無法躋身前列。因此德國車企和政治決策者必須痛下決心推進向電動車的轉型，不應再顧戀燃油車，「因為中國已經轉向了電動車」。

報導說，雖然像大眾這樣的德國車企有雄厚的技術和人才基礎，但是中國研發的進展速度非常之快，尤其是在電池和軟體開發兩個關鍵領域已經遙遙領先，拼速度肯定不是德國工程師的強項。2018年以來德國車企在中國生產的汽車數量就已經超過德國的產量，很顯然地，在德國生產所有產品早已成為歷史了。