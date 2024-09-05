韓國知名男神池昌旭演出過包含《奇皇后》、《守護者K2》、《惡中之惡》等多部知名韓劇，上周曾來台北101參加活動，展現超高人氣。怎料，近日他宣傳新電影《左輪手槍》（暫譯）幫粉絲簽完名後，直接將簽名本帶走，搞笑舉動笑翻網友。

池昌旭近日到電影院宣傳新片，相當寵粉的他，盡量滿足粉絲要求。一名粉絲和他要簽名，他也大方接過對方遞上的紙筆，立刻幫對方簽名，簽完以後，很自然的將筆還給對方後，池昌旭快步走下樓梯，並沒有注意到身後粉絲的呼喚聲，直接並跳回舞台上，開始進行電影宣傳。

배우 지창욱 인성논란



싸인해주고 노트 안줌ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/JJ80TCyGtO — milly 00 (@HenryKim957167) September 2, 2024

池昌旭經紀公司發出尋人啟事。（圖／翻攝自jichangwook_archive IG）

原來池昌旭忘記將簽好名子的筆記本還給粉絲，烏龍影片在網路上瘋傳，網友笑翻紛紛留言虧池昌旭：「太喜歡有自己簽名的筆記本了吧」、「看來是想跟粉絲借筆，給自己簽名啊」、「伸手要本子的粉絲該有多慌張啊」、「是池昌旭做錯了」、「自給自足」。

畫面在網路上引發討論，被笑稱是「人品爭議」，對此，池昌旭經紀公司Spring Company也注意到這件事，急忙發出「尋人啟事」，表達想向因為這件事感到慌張的粉絲道歉，並解釋真的沒有看到她伸出的手。並附上池昌旭貼圖，搭配口白寫下：「我怎麼把簽名本拿走了？」不少網友看到後，表示：「多麼幸運的粉絲!」