民眾黨主席柯文哲涉及京華城弊案，2日無保請回後檢方提抗告、4日高院發回更裁，台北地院今(5日)二度開羈押庭，從下午2點到4點半，經檢辯2個半小時法庭攻防後，法官呂政燁裁定羈押禁見。可抗告。精神科醫師沈政男質疑，北檢拿出的所謂金流根本不入流，怎麼會說「有可能圖利罪轉收賄罪」？這不就是「有罪推定」嗎？沒有收錢，竟要羈押，就只是懷疑柯文哲下令影響京華城案的通過，符合比例原則嗎？顯有過當。

沈政男今(5日)發文表示，更裁法官有些「假會」，裁定前竟說「新事證不採納」，也就是完全回到北檢聲押時的案情狀態，如今，涉案事實完全一樣，裁定結果卻南轅北轍，顯然就是法官的心證，變異度太大。更裁法官在裁定書裡說，「偵查是一浮動狀態」，羈押裁定不也是如此？更裁法官說，「柯文哲不爭執部分事實」，到底是什麼事實沒人知道，但如果先前裁定的法官已經看過，為何沒有當成犯罪證據，還讓他無保請回？顯然就是全憑主觀判斷。

沈政男質疑，更裁法官又說，「柯文哲明知違法，仍執意為之，貫徹意志」。這樣的看法不就打臉先前的裁定法官，意思如同：你根本胡亂裁定！既然認為柯文哲明知違法，當然就說，「圖利罪已經成立」，也就是可以起訴，這時就該放人，沒想到更裁法官接著又說，嘿，說不定還有收賄罪喔，把你羈押起來查個清楚！明明北檢拿出的所謂金流，根本就不入流，收賄罪八字沒一撇，怎麼會說，「有可能圖利罪轉成收賄罪！」這樣一來，不就是「有罪推定」嗎？

「沒有收錢，竟要羈押，就只是懷疑柯文哲下令影響京華城案的通過，符合比例原則嗎？四個字：顯有過當！」沈政男強調，圖利罪必須違法，再加上「明知」，現在，兩位地院羈押庭法官都認為違法，根本就是草率認定，須知監察院的糾正函是後來的事，而且只是監察院單方的意見，到底違不違法還有得爭論。至於「明知」的部分，就是圖利罪的厲害之處了。「一圖三千里」就是這個意思；明明前一位法官認為沒事，後一位卻說罪大惡極。總之，圖利罪起訴容易定罪難，原因就出在整個條文的法律概念，也是浮動的！

沈政男指出，此事的本質到現在還是沒變，也就是完全沒有柯文哲收賄的證據，只能用圖利罪來辦他，而圖利罪與打破傳統的行政裁量，只有一線之隔。「你說我圖利京華城商人，我根本是為了台北市的城市計畫著想啊！」圖利罪以貪污治罪條例來說，最輕本刑為五年，跟羈押兩個月是不一樣的事情。你隨便閱卷幾個小時，大筆一揮就押人，未來訴訟時就不是這樣了。

沈政男直言，柯文哲的支持者不必太難過，這個國家本來就是這樣：心存善念，盡力而為，還是可能被關到籠子裡。這不意味那句座右銘錯了，而是如同柯文哲所講，還要繼續努力！

★未經判決確定，應推定為無罪。