速度這麼慢也能撞！有駕駛日前開車於台北市新生高架橋上，要下八德路的交流道時，因前方車流回堵，他便減速停下等待，豈料，下一秒就遭後「連3撞」，讓他超無奈；對此，網友也表示「通常都是沒注視前方，眼睛看手機才會造成」、「不是在車內虧妹，就是滑手機」、「現在人在開車，不知怎麽開的」。

臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」分享一段行車紀錄器影像，日前有駕駛開在台北市新生高架橋上，因準備於開下八德路的交流道前，但因前方車流回堵，讓他減速後煞車等待，豈料，就遭到後方1輛BMW車輛疑煞車不及追撞，但沒想到這一撞，讓BMW轎車後方的2車輛也疑似煞車不及追撞，導致他的車輛被連3撞；該粉專也在貼文寫下「真的衰...」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「真心覺得每天這種追尾的，應該都要吊扣駕照才對」、「速度這麼慢也能撞...服了真的」、「通常都是沒注視前方，眼睛看手機才會造成」、「後面的板金很硬」、「現在人在開車，不知怎麽開的」、「不是在車內虧妹，就是滑手機」、「貸款又增加了」。