香港近日發生一起計程車內的離譜事件，一名女乘客上車後竟然大剌剌地將左腳抬高，直接踩在後座坐墊上，整個人姿勢不雅，當場「大洩春光」。司機見狀後善意提醒對方注意坐姿，卻意外遭到女乘客嗆聲：「有得吃還不吃，罪大惡極啊！」

根據車內攝影畫面顯示，事件發生於8月中旬。當時這名女乘客一上車便將左腳高抬，直接踩上後座，坐姿相當挑釁。司機回頭瞥見，立即提醒該女乘客坐姿不妥，想不到卻換來對方不屑的回應：「這樣就便宜你了啊！」

面對這種突如其來的挑逗，司機雖心中暗自錯愕，卻依然保持冷靜。他對著車內攝影鏡頭以及女乘客嚴肅表示：「不好意思啊，我有老婆了，我對我老婆很專一，就算妳是鑲金邊的，我也沒興趣。」此話一出，現場氣氛瞬間尷尬。

女乘客聽後顯得不悅，嘟囔著「有得吃還不吃，罪大惡極」，最終還是無奈地將腳放下，恢復正常坐姿。該事件曝光後迅速引發網路熱議，不少網友紛紛留言：「世界之大，無奇不有」、「如果真的鑲金邊，會是什麼樣的情況？」另有網友稱讚司機的冷靜處理，認為其職業操守值得肯定，表示「出車是為了工作，若選擇偏離正道，後悔的事恐怕更多。」

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