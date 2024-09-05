日前賴清德總統就職百日接受台媒專訪時表示，「中國不是因領士關係才想侵略台灣，真正目的是想要改變以規則為基礎的世界秩序以成就霸權；絕不接受一個中國原則的『九二共識』，一旦接受就等於讓渡台灣主權，中華民國或台灣主權不在的話，一切都是白談。」大陸國台辦發言人陳斌華今天（5日）發布「答記者問」，批評賴清德「偷換概念、混淆是非」。

陳斌華表示，賴清德不斷進行台獨挑釁，大肆渲染所謂「中國威脅」，拒不接受「九二共識」，極力迎合外部勢力反華論調，大搞「以武謀獨」、「倚外謀獨」，完全是為其台獨立場服務、為其分裂圖謀服務。其一派胡言完全是偷換概念、混淆是非，充分暴露其謀求台獨、分裂國家和破壞台海和平的險惡用心。

陳斌華表示，台灣從來就不是一個國家，也絕不可能成為一個國家，根本不存在所謂「主權」。結束兩岸政治對立狀態，完成祖國統一，維護中國領土和主權完整，是對二戰成果和戰後國際秩序的捍衛。

陳斌華表示，祖國完全統一是歷史必然、大勢所趨，任何人任何勢力都阻擋不了。廣大台灣同胞要看清賴清德頑固堅持台獨立場、實施分裂國家活動的真實面目，充分認識台獨分裂的危險性和危害性，從民族大義出發，從維護自身安全和利益出發，堅決反對賴清德和民進黨當局的台獨挑釁、冒險行徑，致力維護台海和平穩定。