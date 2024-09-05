美國晶片大廠英特爾先前傳出考慮放棄賠錢的代工業務。但英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）周三（4日）在投資者會議上透露，公司預計將於2027年開始從晶圓代工業務中產生豐厚的收入。

辛斯納表示，目前英特爾正與12家潛在客戶進行洽談，看好這些客戶將於2026年為英特爾產生一定收益，並於2027年創造額外現金。辛斯納直言，代工業務的現階段收入主要來自其先進封裝業務。

對於路透社稍早報導中披露，英特爾最先進的18A製程，經過通訊大廠博通測試後，出現良率不足難以量產的狀況，辛斯納並未正面回應。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）與主要高層主管預計在本月中旬向公司董事會提交轉虧為盈的計畫，其中包括剝離部分業務。辛斯納沒有談及有哪些業務可能會遭剝離，僅表示英特爾正考量各種方案。

不過在英特爾積極求生之際，美國政府原先承諾的晶片補助卻遲遲未進帳。辛斯納坦言，直到今年年底，英特爾「不太可能從美國晶片法案中獲得資金」。