法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在經過2個月的思考後，任命73歲的巴尼耶(Michel Barnier)為新任法國總理。他在法國政壇中已經經歷多項職務，包括環境部長、外交部長，以及歐盟代表等工作。

BBC報導，兩個月前，馬克宏搏了一把政治豪賭，解散國會以提前選舉，避免極右派挑戰者勒龐(Marine Le Pen)的奪權。他算是搏到一個平手局面，阻止了右派過半。然而國民議會裡是個三分天下的局面，最終馬克宏在右派中選擇相對穩健的政壇老前輩巴尼耶，他有著漫長的政治生涯，並在法國和歐盟內部擔任過各種高階職位。

三年前，巴尼耶曾經試圖爭取右派聯盟的總統提名，希壆望與馬克宏競，不過，最後右派選擇的是立場更激進的勒龐。

這個決定對馬克宏來說相當困難，他在巴黎奧運期間宣布「政治休戰」，有拖延時間的企圖，最終花了60天才決定選擇總理人選。報導稱，在過去的幾天裡，他詢問了好幾位潛在候選人，這並不容易， 因為他需要找到一個不會在第輪國民議會討論時，就被否決的名字。

愛麗舍宮表示， 馬克宏已確保總理和未來的政府，將提供盡可能最大的穩定和最廣泛的團結。馬克宏也表示，巴尼耶先生的任務是組成一個「為國家和人民服務」的團結政府。

然而，任命一出，引起了左翼新人民陣線（NFP）內部的不滿，該陣線在7月提前大選中贏得了最多席位，算是幫了馬克宏大忙，結果他們的總理候選人卻被總統否決。

法國不屈黨，也就是NFP的四個政黨中最大的一個，其的領導人梅朗雄(Jean-Luc Mélenchon)相當憤怒，他說「這位總理是選舉中排名墊底的政黨成員，而不是多數黨的聯盟。」

他指控「現在這基本上是馬克宏-勒龐政府 」不符合民意。隨後，他呼籲人們加入在星期六上街抗議 。