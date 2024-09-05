2026世足亞洲區資格賽5日點燃第3輪戰火，「藍武士」日本在埼玉2002體育場的5萬多名主場觀眾前大開殺戒，靠法甲球星南野拓實「梅開二度」與5人各進1球，以7比0大勝中國大陸。日本在C組旗開得勝，大陸「國足」則吞下隊史在世足資格賽的最大慘敗。

此役因為裁判設備故障，延遲6分鐘開賽，但藍武士主場氣勢完全不受影響，第12分鐘把握角球機會，由遠藤航頭槌破門先馳得點。第33分鐘日本再次進球，但經影像輔助判決（VAR）檢視後認定手球在先，不過補時第2分鐘三笘薰頂開大陸球門，仍讓藍武士半場結束取得兩球領先。

日本上半場控球率高達7成5，下半場才開賽7分鐘，南野拓實就在三笘薰助攻下破門，並於6分鐘後再下一城。大陸雖在第61分鐘換上歸化好手費南多和阿蘭，最後20分鐘仍被伊東純也、前田大然、久保建英先後破門，吞下7球慘敗。日本除了南野拓實，三笘薰1頂1傳、久保建英1進球2助攻都是大勝功臣。

世足亞洲區第3輪資格賽將18隊分3組進行主客雙循環賽，小組前2直接晉級美加墨世界盃，小組3、4名則進入第4輪資格賽。C組另一場比賽巴林客場1比0氣走澳洲，沙烏地阿拉伯與印尼則將在6日凌晨交鋒。