在獲利三支柱來說，今年前七月以手續費淨收益成長最大，童政彰指出，投資及其他淨收益也賺了1,796.3億元，較去年多賺238.4億元、年增15.3％，而利息淨收益增賺了3,543.1億元，較去年增加47.3億元，年增1.4％。目前獲利來源占比來看，主要還是利息淨收益，占比逾50％，而手續費淨收益占23.3％、投資及其他淨收益占25.8％。

就7月單月來看，國銀獲利達520.9億元、年增15％，其中，OBU獲利56.2億元、年增率達19.3％，童政彰指出，主要是三大獲利來源同步增加，沒有太特別的因素，而國內總分行獲利達400.9億元、年增率16.3％、海外分行60.7億元、年增15.1％，大陸地區分行獲利3億元、年減63.9％，是唯一衰退的。

就前七月各類分行來看，童政彰分析，國銀獲利主要來自國內總分行，前七月獲利2,551.5億元、較去年同期增加326.8億元、年增14.7％，主要是手續費與投資與其他淨收益的增加，占國銀獲利的77.7％；OBU前七月獲利291.3億元，較去年同期衰退51.7億元、年減15.1％，主要是提列呆帳，加上升息關係因OBU與DBU往來資金調度較多，利息支出增加，因此獲利呈現衰退。

童政彰進一步分析，海外分行部份，今前七月賺407.5億元、年增21％，主要是三大獲利來源同步增加，占比12.4％；大陸地區分行前七月賺34.9億元、年增13.7％，主要是投資及其他淨收益增加，也有匯率影響因素所致。