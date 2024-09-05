女星陳意涵當年憑藉一雙靈動電眼，亮眼外型加上古靈精怪氣質，被挖掘進入演藝圈發展，過去主演過多部熱門電視劇，累積不少粉絲支持喜愛，2018年她宣布和導演許富翔結婚後，生下一女一子，家庭生活幸福。不時會在社群分享生活的她，近日難得曬出泳裝照展現性感一面，游泳短片曝光後，竟意外出賣自己「額頭全掀」的模樣，引發關注。

近日陳意涵在IG曬出一段影片，大方分享自己游泳時的狀態，畫面中可見她身穿紅色連身泳裝，露出一雙白皙長腿，將整個人潛入泳池裡盡情翻滾轉圈玩耍，在水中相當活潑靈活，好身材在鏡頭前一覽無遺。陳意涵看上去相當放鬆開心，影片內容中，她特別用文字紀錄下：「好好玩的泳池，難得有民宿泳池那麼大的」。

陳意涵身穿紅色泳衣，在水中自在翻滾（圖／翻攝自陳意涵IG）

貼文曝光後，引發許多粉絲留言：「好厲害，沒吐氣也沒嗆到」、「水中芭蕾嗎」、「旱鴨子看著羡慕住了」。

因為影片是在水中拍攝，陳意涵的瀏海意外被水波掀起，隱約看見髮際線位置。事實上，陳意涵絲毫不在意髮際線位置較後面，過去也曾多次曬出自己大面積額頭區域，大方撩起咩咩頭瀏海露出髮際線，讓飽滿的額頭見客，每每曝光這樣的照片，都會引來大批網友驚呼關心：「哇！額頭好高」、「頭髮似乎有點少啊」、「大發的額頭有點光」、「保護好髮際線」。