近日不少名人遭到羈押，引發網路對看守所的關注，尤其是裡面飯菜，外界相當好奇。前英雄聯盟世界冠軍、網紅Toyz（劉偉健）過去自稱「美食公道伯」，也曾因販毒案在台中看守所被羈押，他在入獄前拍攝了一系列的監獄公道伯影片，介紹看守所內的三餐、會客菜以及合作社賣的食品。他直言裡面的被告最怕看到三種食物的組合，就是「香腸、雞跟鴨」，因為代表是延長羈押。

Toyz過去在Youtube直播中提到，以他的經驗，因為看守所為了健康，很多菜都沒有味道，白飯也是黏在一起，所以他什麼有味道吃什麼。但他也強調，其實不太在意看守所的食物，真正需要是日常必備的物品，像是洗衣粉、洗髮乳、沐浴乳、牙刷等日用品。

至於會客菜的部分，Toyz透露，看守所的被告最怕一種組合，就是同時出現香腸、雞跟鴨，因為象徵「延長羈押」。但也指出，外面送的會客菜，等到被告拿到手上時，未必有看守所的食物好吃，因為會客菜送進去會冷掉，因此盡量不要買炸的。

另針對看守所合作社賣的食品，Toyz稱，餅乾類大家都會吃，但他特別提到，豬肉乾很好吃，在裡面跟寶一樣，但滿貴的很少吃；罐頭類由於會被當成武器，要開很麻煩，吃的時候需要所方人員配合，所以很少買。然後早上很常吃白粥，因此豬肉鬆也很棒。

此外，Toyz還提到看守所內的特色吃法「蹦粥」，做法是把泡麵捏碎，跟泡麵粉一起放到白粥裡面，有經濟能力的可以捏兩包，沒經濟能力的捏一包。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！