土耳其航空TK24航班原訂今（5）日傍晚17時55分降落桃園機場，沒想到卻遭遇亂流，機上5名乘客因此受傷，桃機16時59分獲報後也馬上出動救護車支援。剛好搭乘此航班的女乘客「柯莉絲汀Kristy」分享，當時的場景像是空難片一般，「瞬間餐盤全往上飛，乘客們尖叫，空服員開始大喊叫大家繫上安全帶，然後空服員也趕緊坐回自己的位置」，飛機也是搖搖晃晃，幸好幾分鐘後順利穩定下來。

柯莉絲汀在臉書粉專發文表示，當下機上就像空難片的場景一樣，瞬間餐盤全往上飛，「就是如果你站在走道，很有可能會被甩上天花板的那種」，她的頭髮、臉頰、衣服上也因此留下餐點痕跡，乘客們開始尖叫，空服員馬上大聲要求乘客繫上安全帶，然後趕緊坐回自己的位置，飛機則是不斷上下搖晃。

柯莉絲汀指出，當下她忍不住想到，自己還有許多未完成的事項、還想活下來，幸好幾分鐘後飛機馬上穩定下來，只見走道上全是餐點、垃圾，空服員也開始詢問有沒有人受傷、沿路收拾；不過柯莉絲汀經歷亂流後1個多小時，仍完全不敢鬆開安全帶移動，甚至一度想在手機記事本留下跟姊姊、貓咪的最後話語，「真的是安全降落的那刻才放下心」，劫後餘生的她也忍不住大讚活著真好。

據土耳其航空通報，此次亂流導致5名人員受傷，包括2名機組員及3名旅客。其中1名輪椅旅客由聯新醫院救護車後送至林口長庚醫院治療，其餘傷者皆狀況穩定，並已正常通關。後續機場公司將依照飛安事件處理原則進行處理，並已發送飛安初步報告至民航局，同時複式通報國家運輸安全委員會。